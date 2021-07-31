Томичи, берегите нервы, зрение и слух, чтобы управлять собственной машиной

Если у вас есть проблемы с нервами, зрением, слухом или с другими органами и системами, при которых вождение запрещено на государственном уровне, ваши права могут аннулировать. Фото: пресс-служба УГИБДД по Томской области.

На днях журнал «За рулем» опубликовал информацию о том, что два министерства - МВД и Минздрав России – сейчас работают над проектом федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам медицинского обеспечения безопасности дорожного движения».

Как пишет специализированное издание, Положения нового законопроекта исключают возможность допуска к управлению транспортными средствами (ТС) гражданам, имеющим заболевания, которые являют собой медицинскими противопоказаниями либо показаниями, или медограничениями к управлению ТС. «Отсутствие межведомственного электронного обмена информацией между Минздравом и МВД России о гражданах, которые приобрели после получения водительского удостоверения заболевания, являющиеся противопоказаниями к водительской деятельности, приводит к тому, что данные лица имеют возможность управлять транспортным средством», - рассказали в МВД.

Проще говоря, если у человека уже есть водительские права, но он получил заболевание из перечня медотводов, то удостоверение у него аннулируют (ознакомиться со списком недугов можно в Постановлении Правительства РФ от 29 декабря 2014 г. N 1604 «О перечнях медицинских противопоказаний, медицинских показаний и медицинских ограничений к управлению транспортным средством»). Ухудшилось зрение (ниже 0,6), стали хуже слышать, появились расстройства настроения (вообще, перечни медзапретов солидны), то, если сия информация попадет в базу данных Минздрава, прав вам, скорее всего, больше не видать.