«Томь», победы: сегодня наши футболисты играют с «Велесом»

Томские болельщики искренне желают родному клубу победных голевых моментов и удачи! Фото: ФК "Томь".

Сегодня, в субботу 31 июля, ФК «Томь» на выезде сыграет с командой «Велес», сообщила пресс-служба нашего клуба.

Напомним, в прошедшем сезоне томичи не проиграли сегодняшнему противнику в двух матчах: оба завершились вничью, без забитых мячей. Футбольные знатоки в соцсетях затрудняются спрогнозировать исход предстоящего поединка, не ожидая большого количества забитых мячей в принципе. Впрочем, предсказания – дело неблагодарное. Болельщики «Томи» верят в удачу своей команды.

Игру «Томи» против «Велеса» будет судить бригада арбитров, куда вошли Евгений Турбин (Москва) – Дмитрий Колосков (Уфа), Алексей Линкин (Воронеж).

- Матч 4 тура ФНЛ против «Велеса» пройдет на стадионе «Авангард» в Домодедово 31 июля в 17.30 по московскому времени. Сектор Н предоставят болельщикам «Томи», - уточнили в футбольном клубе. – Вход в этот сектор свободный.