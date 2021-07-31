Томичам о возможных ЧС с 31 июля по 5 августа: о пожарах и потопах

Для борьбы с лесными пожарами в Томскую область в июле пришла мощная спецтехника, способная пройти по самым "узким" местам в тайге. Фото пресс-службы администрации Томской области.

ГУ МЧС России по Томской области регулярно публикует прогноз чрезвычайных ситуаций, вызываемых источниками природного и техногенного характера, а также относительно санэпидобстановки. Возможно, томичам нелишне взять его на вооружение.

Прогноз погоды обещает вероятность колебания температуры воздуха ночью от +7, +12 до +11, +16, днем от +16, +22 до +23, +28°С. Кратковременные дожди от небольших до умеренных предполагаются в большинстве дней недели. В отдельные дни недели при грозах местами сильные дожди.

Лесопожарная обстановка будет относительно спокойной. В начале и конце периода ожидается 1-2, местами 3 класс пожарной опасности, в середине - 2-3 класс. Вероятность появления новых очагов лесопожаров на территории Бакчарского, Парабельского, Верхнекетского, Александровского, Первомайского и Каргасокского районов средняя, на остальной территории ниже среднего.

По вероятности ЧС техногенного характера ситуация следующая. Сохраняется опасность пожаров на промышленных и сельскохозяйственных объектах, объектах соцкультбыта и жилого сектора. Большинство возгораний прогнозируется в частном жилсекторе.

Рост количества техногенных пожаров, без учета горения мусора и ландшафтных пожаров, ожидается в Кожевниковском, Колпашевском, Томском районах, в Стрежевом и Томске.

На объектах ЖКХ возможны ЧС в виде аварий на сетях водоснабжения. Наибольший риск прогнозируется в Асиновском, Кривошеинском районах и в Томске.

На объектах энергетики возможны аварии при грозах. Так, наиболее сложная обстановка в связи с большим износом электроэнергетических систем может сложиться на территории Александровского, Верхнекетского районов и Томска.

Областное управление МЧС дает прогноз и относительно вероятности ДТП. Так, наиболее сложная обстановка может сложиться на опасных участках областных дорог Томск – Каргала – Колпашево, Томск – Аникино – Ярское, на подъезде к д. Зоркальцево, в Моряковском Затоне, в направлении Победа – Киреевск. Наибольшее количество аварий прогнозируется в пятницу и субботу.

В части санэпидобстановки ожидается регистрация числа новых случаев заболевания COVID-19 вследствие нарушения санитарно-эпидемических требований, есть вероятность регистрации энтеровирусных инфекций, а также риск заболевания клещевым энцефалитом и болезнью Лайма.