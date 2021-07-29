Инфекционный стационар райбольницы в Томской области отремонтируют к декабрю

Обновленный инфекционный стационар Асиновской РБ будет соответствовать нормам и требованиям, предъявляемым к медучреждениям данной направленности. Фото: Ксения Высотина

По данным пресс-службы администрации региона, капремонт инфекционного стационара Асиновской больницы обойдется областному и федеральному бюджетам в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения Томской области в 44,9 млн рублей.

Обновленное отделение будет соответствовать современным требованиям к инфекционным стационарам: так, на первом этаже площадью более 800 кв. метров разместятся 2 блока с отдельными входами для приема амбулаторных пациентов, а также приема и обследования больных с признаками ОРЗ. На втором этаже будет стационар на 35 коек.

По словам Александра Таранова, замначальника департамента здравоохранения Томской области по развитию, в отделении заменят полы и кровлю, двери и окна, сантехнику, коммуникации; системы отопления, вентиляции и другое.

Ремонтные работы завершатся в конце 2021 года.