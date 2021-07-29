Две легковушки всмятку: инспекторы томской ГИБДД ищут очевидцев аварии на Гагарина, 56

Глядя на этот фотоснимок, страшно и представить, что чувствовал в момент столкновения каждый из водителей машин, которые еще сегодня утром были целыми и невредимыми. Фото пресс-службы УМВД России по Томской области.

Как сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции, вчера, 28 июля, около 11.20 на ул. Гагарина, 56 произошло столкновение автомобилей Volkswagen Polo и Mitsubishi Lancer. Итог роковой «встречи» можно увидеть на фото к этому материалу. Оба водителя, что неудивительно, с травмами доставлены в медицинское учреждение.

- По предварительной информации, 54-летний водитель Volkswagen при выезде на нерегулируемый перекресток не выполнил требование дорожного знака 2.4 «Уступите дорогу» и допустил столкновение с автомобилем Mitsubishi под управлением 35-летнего мужчины, - уточнили в ведомстве.

Автоинспекторам требуется помощь очевидцев данного ДТП, которых просят обращаться по адресу: Иркутский тракт, 79, 1 этаж, кабинеты 102, 103, телефон 8 (3822) 66-44-22 или 66-44-24.