Райффайзенбанк и УБРиР объединили банкоматную сеть

Расширение банкоматной сети дает клиентам больше возможностей для работы с картами и наличными во многих городах. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Клиенты Райффайзенбанка могут пополнить счет или снять наличные с карты без комиссии в банкоматах Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР).

Как сообщили в банке, расширение банкоматной сети дает клиентам больше возможностей для работы с картами и наличными во многих городах, в том числе и в Томске.

- Отсутствие комиссии делает управление деньгами проще, а широкая география партнерской банкоматной сети позволяет получить привычный сервис практически в любом городе. Мы видим стабильный интерес клиентов к операциям внесения наличных и связываем его с ростом проникновения онлайн-каналов — клиентам важно в любой момент иметь возможность внести средства на карту либо пополнить счет, - отметила Ирина Ярыгова, руководитель направления по развитию розничного бизнеса Райффайзенбанка в Сибирско-Уральском макрорегионе.

Подробнее о банкоматной сети Райффайзенбанка можно узнать на сайте.

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