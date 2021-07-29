Профессионал: сотрудник Росгвардии в Стрежевом Томской области задержал в магазине скрывающегося от суда

Росгвардеец Роман Тутукин узнал обвиняемого в краже мужчину по ориентировке, случайно оказавшись рядом с ним в магазине. Фото предоставлено пресс-службой Росгвардии.

Как сообщила 29 июля пресс-служба управления Росгвардии по Томской области, старший полицейский Стрежевского отдела вневедомственной охраны Росгвардии, сержант полиции Роман Тутукин в свой выходной день задержал гражданина, находившегося в розыске по обвинению в преступлении и скрывающегося от суда.

- Будучи в магазине, Роман заметил мужчину, внешне похожего на человека с изображения в ориентировке, полученной на службе, - пояснили в ведомстве. -

Росгвардеец не растерялся: немедленно передал информацию ближайшему экипажу вневедомственной охраны. При проверке личности гражданина выяснилось, что мужчина 1993 года рождения действительно числился в розыске и обвиняется в совершении кражи.

В управлении добавили: полиция задержала подозреваемого и доставила его в межмуниципальный отдел «Стрежевской» УМВД России по Томской области.