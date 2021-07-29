«Липовые» протоколы от собственников МКД в Томске тянут на два уголовных дела

Два протокола о смене способа управления многоквартирником не прошли прокурорскую проверку, поскольку оказались фальшивыми. Фото пресс-службы прокуратуры Томской области.

Прокуратура Кировского района Томска проверила соблюдение жилищного законодательства в принятии решений общих собраний собственников одного из многоквартирных домов (МКД), расположенного на территории района, обнаружив серьезное правонарушение. Об этом сообщила пресс-служба облпрокуратуры.

- В департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области представлены два протокола общих собраний собственников, содержащих сведения о принятии жильцами решения об изменении способа управления МКД, - уточнили в ведомстве. – Однако в ходе опроса жильцы указали, что информация о проведении общего собрания в местах общего пользования не размещалась, подписи в бюллетенях голосования им не принадлежат.

Установленные в ходе проверки обстоятельства указывают на наличие признаков состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей). Районный прокурор направил материалы проверки в органы следствия. Сейчас по данному факту возбуждено 2 уголовных дела, ход расследования которых поставлен на контроль прокуратуры района.