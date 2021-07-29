Кругосветка Томского РГО – 2021: тримаран «Russian Ocean Way» держит курс на Гаагу

Тримаран Томского РГО за неполный месяц прошел 3 страны, стартовав 1 июля из Кронштадта. Сейчас Евгений Ковалевский и Станислав Березкин держат курс на Нидерланды. Фото и видео предоставлены пресс-службой ТРО РГО и членами экипажа.

Первый этап кругосветки на тримаране «Russian Ocean Way» завершили путешественники Томского отделения Русского географического общества Евгений Ковалевский и Станислав Березкин. За 25 дней со дня старта экипаж побывал в Финляндии, Швеции и Германии, пройдено свыше 1500 км пути, сообщает пресс-служба Томского отделения Русского географического общества (РГО).

Кругосветная экспедиция в составе ее руководителя Евгения Ковалевского и капитана тримарана Станислава Березкина за неполный месяц (старт кругосветке был дан 1 июля) посетила три страны. Трудности в подобных путешествиях - дело житейское, без них не обошлось. Например, во время перехода из Стокгольма в Мальме (Швеция) Евгений Ковалевский получил травму ребра: проверяя крепления на правом аутригере тримарана, он не удержался на волне и поскользнулся, упал правым боком на стрингер. Похожей травмы не избежал и капитан тримарана Станислав Березкин, работая с мотором во время перехода от Мальме до Киля. Из-за ограничений по коронавирусу команде не удалось посетить Данию. В Финляндии команда сдавала обязательный ПЦР-тест и проходила 3-дневный карантин, а в Швеции экипаж с жесткими ограничениями не столкнулся.

Как отметил капитан экспедиции Станислав Березкин, в Балтийском море экипажу везло.

- Скандинавский этап прошли достаточно быстро. Скорость была, как и запланировано, примерно 100 миль в сутки. У судна хорошие ходовые качества, оно прекрасно ведет себя на волне, неплохо лавирует, - прокомментировал он.

Впрочем, при эксплуатации судна всплывают серьезные огрехи, требующие постоянных ремонтных работ: не выдерживают сварные швы, разбиваются болтовые и заклепочные соединения, в палатку попадает морская вода

- Вышли из строя 2 узла, один из которых мы смогли отремонтировать, несколько элементов продольного набора, один из поперечного набора мы отремонтировать пока не смогли. Будем решать этот вопрос далее по маршруту. Совсем уж страшных проблем с судном у нас не было. Надеюсь, дальше также все будет не слишком сложно, хотя возможно все: море непредсказуемо, - сказал капитан тримарана.

25 июля утром экипаж тримарана отошел от берегов Германии. Следующая остановка запланирована в Гааге (Нидерланды).