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Общество29 июля 2021 6:19

«Бумеранг добра» ищет в Томской области волонтеров и автоволонтеров

Добровольцы будут доставлять на дом лекарства от COVID-19
Валерия ЗолотухинаВалерия Золотухина
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В прошедшем году волонтеры "Бумеранга добра" в Томске, кроме лекарств, доставляли престарелым жителям продукты на дом. Фото пресс-службы регионального отделения ОНФ.

В прошедшем году волонтеры "Бумеранга добра" в Томске, кроме лекарств, доставляли престарелым жителям продукты на дом. Фото пресс-службы регионального отделения ОНФ.

Областной центр развития добровольчества "Бумеранг добра" возобновляет работу волонтерского штаба. Добровольцы, как в 2020 году, станут доставлять бесплатные лекарства на дом больным коронавирусной инфекцией, рассказали в оперштабе региона.

Набор добровольцев в штаб "Бумеранг добра" уже начат во всех муниципалитетах по двум направлениям: волонтеры и автоволонтеры.

Чтобы стать добровольцем штаба, надо подать заявку онлайн либо обратиться в центр "Бумеранг добра" – это офис № 303 делового центра по улице Карла Маркса, 7.