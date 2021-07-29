Погода в Томске и области 29 июля 2021: осадков в основном не ожидается, ураганы пройдут мимо

Сейчас за окном +17, солнечно. Днем столбик термометра дойдет до отметки +23. Завтра последний на неделе рабочий день и предпоследний день июля. Август синоптики прогнозируют теплым. Фото: Ксения Высотина

По данным регионального гидрометцентра, сегодняшний день будет теплым, в основном без осадков, штормового предупреждения жителям региона не объявлялось.

- На основании бюллетеня погоды от Томского ЦГМС - филиала ФГБУ «Западно – Сибирское УГМС», предупреждения об опасных и неблагоприятных метеорологических явлениях не поступали, - подтвердили «КП-Томск» в региональном управлении МЧС.

На территории региона ожидается переменная облачность, кратковременные дожди, грозы, днем по западу сильные дожди, возможен град; утром в отдельных районах туман. Ветер юго-западный 3-8 м/с, местами порывы до 16 м/с. Температура днем +19, +24, местами +13, +18°С.

В областном центре осадков не ожидается. Днем воздух прогреется до +21, +23 при юго-западном ветре со скоростью 3-8 м/с. Сохранится переменная облачность