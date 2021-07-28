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Происшествия28 июля 2021 15:48

Одна проверка в лесах Асиновского района Томской области привела к возбуждению 7 уголовных дел

Дела заведены по фактам незаконной рубки лесных насаждений
Игорь ТюринИгорь Тюрин
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"Черные лесорубы" в лесах региона чувствуют себя настоящими хозяевами...

"Черные лесорубы" в лесах региона чувствуют себя настоящими хозяевами...

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пресс-служба прокуратуры Томской области сообщает о том, что по материалам проверки Асиновской городской прокуратурой региона возбуждено 7 уголовных дел о незаконной рубке лесных насаждений. К сожалению, «черные лесорубы» в Сибири в последнее время активизировались. Правоохранительные органы региона регулярно обнаруживают в лесах области незаконные делянки, поваленные деревья, задерживают нарушителей.

Как информирует сайт ведомства, асиновская городская прокуратура совместно с сотрудниками территориального лесничества провела выездную проверку исполнения законодательства о лесопользовании на территории Асиновского участкового лесничества. Специалисты сообщают, что в ходе обследования лесного фонда на территории Ново-Кусковского и Ягодинского урочищ и землях Асиновского городского поселения выявлены 7 участков на которых произведены незаконные рубки деревьев разных пород. Эксперты оценили общий объем заготовленной древесины в 175 куб. метров. Общая сумма ущерба, нанесенного лесному фонду, составила более 1,3 млн рублей. В настоящее время по данному факту возбуждено 7 уголовных дел. Ход расследования которых поставлен в прокуратуре на контроль.