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Происшествия28 июля 2021 14:37

Хроника ДТП: в Томске на улице Высоцкого сегодня столкнулись два автомобиля

Пожилого водителя осмотрели местные медики
Игорь ТюринИгорь Тюрин
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Очередная автомобильная авария произошла сегодня в Томске. Фото: сайт УМВД России по Томской области

Очередная автомобильная авария произошла сегодня в Томске. Фото: сайт УМВД России по Томской области

Как информирует пресс-служба УМВД России по Томской области, сегодня, 28 июля, около 14 часов 25 минут на улице Высоцкого, 1 в городе Томске произошло столкновение двух автомобилей. В ДТП приняли невольное участие ВАЗ 2107 и Mercedes.

По предварительным данным, сообщает сайт регионального управления полиции, мужчина-водитель пенсионного возраста, управляя автомобилем ВАЗ, не выполнил требование знака «Уступите дорогу». Он допустил столкновение с автомобилем Mercedes.

Как отмечается в сообщении, в результате происшествия водитель отечественного автомобиля доставлен в медицинское учреждение для осмотра. На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции, выясняя все обстоятельства произошедшего.