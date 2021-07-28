Хроника ДТП: в Томске на улице Высоцкого сегодня столкнулись два автомобиля

Очередная автомобильная авария произошла сегодня в Томске. Фото: сайт УМВД России по Томской области

Как информирует пресс-служба УМВД России по Томской области, сегодня, 28 июля, около 14 часов 25 минут на улице Высоцкого, 1 в городе Томске произошло столкновение двух автомобилей. В ДТП приняли невольное участие ВАЗ 2107 и Mercedes.

По предварительным данным, сообщает сайт регионального управления полиции, мужчина-водитель пенсионного возраста, управляя автомобилем ВАЗ, не выполнил требование знака «Уступите дорогу». Он допустил столкновение с автомобилем Mercedes.

Как отмечается в сообщении, в результате происшествия водитель отечественного автомобиля доставлен в медицинское учреждение для осмотра. На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции, выясняя все обстоятельства произошедшего.