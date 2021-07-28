В результате аварии сегодня множество домов в Томске и Томском районе останутся без холодной воды

Хорошо, когда аварии происходят летом. А вот если ЧП произойдет зимой... Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщила сегодня пресс-служба «Томскводоканала, в большом количестве домов Томска и Томского района возможно временное отключение холодного водоснабжения. Ограничения в подаче на 8 часов касаются домов Кировского, Советского, частично Ленинского и Октябрьского районов областного центра. Полный список размещен на сайте организации.

Как информирует население областного центра сайт компании, это будет сделано связи с повреждением участка железобетонного водовода диаметром 1200 мм в районе 43 скважины. Кое-где в домах может отмечаться снижение давления холодного водоснабжения. Специалисты отмечают, что ориентировочно отсутствовать холодное водоснабжение будет с 16 часов 28 июля до 00 часов 29 июля.