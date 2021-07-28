Коронавирус в Томске: +122 новых случаев заражения

Число новых заболевших коронавирусом в Томской области за сутки остается на высоком уровне Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня, 28 июля 2021 года, в Томской области выявлено 122 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 36 823 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 41 житель Томской области выздоровело от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 33 345 человек. Коэффициент распространения инфекции составляет сегодня 1,04. В коечном фонде свободно 23,3% мест.

За последние сутки в стране выявлено 22 420 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 798 пациентов скончались, 20 579 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 6 195 232 человека, 156 178 скончались, 5 547 529 выздоровели.