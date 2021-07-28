Томск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия28 июля 2021 12:01

В Томске водитель автобуса оплатил проезд 87 раз чужой картой

Мужчине грозит 6 лет лишения свободы
Ксения Высотина
КомментироватьОставить комментарий(0)
Ущерб от таких действий составил более 2000 рублей.

Ущерб от таких действий составил более 2000 рублей.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Томске в отношении водителя автобуса возбудили уголовное дело. Мужчину подозревают в хищении средств с банковской карты, которую он нашел в салоне своего автобуса, сообщает УМВД Томской области.

«По предварительным данным, водитель, обнаружила оставленную в салоне транспортного средства банковскую карту. После чего произвел 87 операций списания денежных средств по 23 рубля», - говорится в сообщении.

Как уточняют правоохранительные органы, ущерб от таких действий составил более 2000 рублей. Полиция уже возбудила уголовное дело по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.