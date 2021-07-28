Власти Томска приняли решение расторгнуть контракт озеленения с фирмой из Екатеринбурга

Компания «Артеверде» в 2021 году выиграла торги на озеленение Томска. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Томске власти города решили расторгнуть контракт, заключенный с компанией из Екатеринбурга «АртеВерде» на озеленение города, об этом сообщает telegram-канал городской администрации.

- Администрация Томска приняла решение расторгнуть контракт с «Артеверде», которое в нынешнем году выиграло конкурс на муниципальный контракт по озеленению Томска. В главный офис компании в Екатеринбурге мы направим официальное уведомление о расторжении контракта, - рассказал заместитель мэра по благоустройству Вячеслав Черноус.

Как уточнили в пресс-службе городской администрации, причиной расторжения контракта стали некачественно выполненные работы по озеленению цветочного герба на въезде в город, а также недобросовестные выполнения работ подрядчика.

Напомним, что компания «Артеверде» в 2021 году выиграла торги на озеленение Томска, снизив стоимость муниципального контракта с 31,5 до 12,7 млн рублей.