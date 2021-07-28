Томский Роспотребнадзор обнаружил в местных водоемах паразитов

Вода не соответствует гигиеническим нормативам. Фото: Ксения Высотина

В Томске специалисты регионального управления Роспотребнадзора на днях проверили качество воды в местных водоемах. Вода не соответствует гигиеническим нормативам. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Как уточнили в ведомстве, девять проб воды не соответствовали гигиеническим нормативам, а в одном нашли паразитологические показатели. Специалисты проверили озеро «ТНХК», где были найдены паразиты, устье р.Ушайки, р.Басандайка, два водоема в районе Первомайском и два в Асиновском районе, где нашли микробиологические показатели. В связи с этим, Роспотребнадзор по Томской области напоминает, что безопасно купаться можно только в специально отведенных для этого местах.

Добавим, что из-за неверного выбора водоема для купания, человек подвергает себя не только отравлением и кожным заболеванием, но и вероятности утонуть.

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https://www.tomsk.kp.ru/online/news/4371948/