Чужих бабушек не бывает: Tele2 приглашает стать волонтером

Проект призван помочь одиноким пожилым людям освоить мобильный интернет с помощью волонтеров, стать которым может любой желающий.
Альтернативный оператор мобильной связи Tele2, запустил масштабную
социальную кампанию «Чужих бабушек не бывает». Ее цель – привлечь
внимание молодой аудитории к проблемам старшего поколения, которое
испытывает трудности в использовании современных технологий. Проект призван помочь одиноким пожилым людям освоить мобильный
интернет с помощью волонтеров.
- Еще в самом начале нашего социального эксперимента мы получили
большой отклик от молодой аудитории, которая была готова помогать своим
бабушкам и дедушкам осваивать мобильный интернет. Но как быть
пожилым, у кого по какой-то причине рядом нет таких близких? Особенно в
условиях пандемии, когда цифровая грамотность, по сути, стала
единственным пропуском во внешний мир? Поддерживая волонтерское
движение, Tele2 призывает всех неравнодушных присоединиться к нашей
инициативе и помочь пожилым людям разобраться с современными
технологиями. Это могут быть ваши соседи, коллеги или просто
незнакомые пенсионеры. Главное помнить, что чужих бабушек не бывает, -
Инна Походня, директор по маркетингу Tele2.
Для успешного обучения старшего поколения разработали ряд инструментов.
В качестве учебного пособия волонтеры смогут использовать «Путеводитель
по мобильному интернету». В нем в доступной манере объясняется, что такое
интернет, как найти и установить приложение, о чем можно спросить
голосового ассистента Алису, как зарегистрировать электронную почту и
получать письма, за которыми не нужно никуда ходить. Онлайн-версия
путеводителя доступна на странице акции.
Помимо этого, в социальной сети «ВКонтакте» для волонтеров будет
работать чат-бот. Он объяснит, с чего начать рассказ о современных
технологиях, расскажет о нюансах обучения людей в возрасте, а также
проверит знания и будет готов давать ответы на популярные вопросы.