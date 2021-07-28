Чужих бабушек не бывает: Tele2 приглашает стать волонтером

Проект призван помочь одиноким пожилым людям освоить мобильный интернет с помощью волонтеров, стать которым может любой желающий.

Альтернативный оператор мобильной связи Tele2, запустил масштабную

социальную кампанию «Чужих бабушек не бывает». Ее цель – привлечь

внимание молодой аудитории к проблемам старшего поколения, которое

испытывает трудности в использовании современных технологий. Проект призван помочь одиноким пожилым людям освоить мобильный

интернет с помощью волонтеров.

- Еще в самом начале нашего социального эксперимента мы получили

большой отклик от молодой аудитории, которая была готова помогать своим

бабушкам и дедушкам осваивать мобильный интернет. Но как быть

пожилым, у кого по какой-то причине рядом нет таких близких? Особенно в

условиях пандемии, когда цифровая грамотность, по сути, стала

единственным пропуском во внешний мир? Поддерживая волонтерское

движение, Tele2 призывает всех неравнодушных присоединиться к нашей

инициативе и помочь пожилым людям разобраться с современными

технологиями. Это могут быть ваши соседи, коллеги или просто

незнакомые пенсионеры. Главное помнить, что чужих бабушек не бывает, -

Инна Походня, директор по маркетингу Tele2.

Для успешного обучения старшего поколения разработали ряд инструментов.

В качестве учебного пособия волонтеры смогут использовать «Путеводитель

по мобильному интернету». В нем в доступной манере объясняется, что такое

интернет, как найти и установить приложение, о чем можно спросить

голосового ассистента Алису, как зарегистрировать электронную почту и

получать письма, за которыми не нужно никуда ходить. Онлайн-версия

путеводителя доступна на странице акции.

Помимо этого, в социальной сети «ВКонтакте» для волонтеров будет

работать чат-бот. Он объяснит, с чего начать рассказ о современных

технологиях, расскажет о нюансах обучения людей в возрасте, а также

проверит знания и будет готов давать ответы на популярные вопросы.