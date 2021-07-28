Томские аквалангисты очистили от мусора дно в районе основного пляжа озера Сенная Курья

«Улов» у аквалангистов оказался значительным. Фото: Пресс-служба мэрии Томска

Аквалангисты томских вузов провели экологическую акцию и очистили дно в районе основного пляжа озера Сенная Курья. Было собрано около 50 кг мусора, сообщает пресс-служба мэрии.

«В основном это бытовой мусор – пластиковые бутылки, посуда, которые порой сдувает в воду ветром или уносит водой, если отдыхающие оставили их на берегу», - говорится в сообщении.

«Улов» у аквалангистов оказался значительным. Ведь жители города могут напороться на них и пораниться во время ныряний. В акции приняли участие члены клуба «Наяда» и экологического клуба университета «Зеленый свет». В 2021 году аквалангисты запланировали выезды еще на два озера.