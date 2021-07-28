Судебные приставы «вывели на чистую воду» алиментщика, который скрывал доходы

На протяжении полутора лет мужчина был трудоустроен в Томске, но скрыл этот факт и от приставов, и от матери ребенка. Фото: Артем КИЛЬКИН

Житель Стрежевого скрывал от пристава и бывшей жены второй доход, чтобы из него не удерживались алименты. В результате неплатильщик задолжал более 250 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Томской области.

- Мужчина получал пенсию, как бывший сотрудник МВД. Из данного дохода ежемесячно удерживались алименты в пользу его ребенка. В ходе работы над исполнительным производством судебный пристав выяснила, что на протяжении полутора лет мужчина был трудоустроен в Томске, но скрыл этот факт и от приставов, и от матери ребенка, хотя был обязан проинформировать о появлении дополнительного дохода, - рассказали в ведомстве.

По словам пристава, были направлены запросы в Пенсионный фонд и организацию, где работал мужчина. После этого произвели новый расчет задолженности по алиментам. Оказалось, что в сумме мужчина недоплатил своему ребенку более 250 тыс. рублей.

Взыскание обратили на банковские счета неплательщика, с которых на содержание ребенка поступили 200 тыс. рублей. Теперь отцу осталось погасить остаток долга по алиментам в размере более 50 тыс. рублей.