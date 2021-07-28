В Томской области в г. Стрежевом мужчина погиб при пожаре

Пожарными в комнате в кресле обнаружено тело мужчины 1960 года рождения. Фото: ГУ МЧС по Томской области

В среду, 28 июля 2021 года, в Александровском районе в г. Стрежевой произошел пожар в 9-этажном панельном жилом доме. При тушении пожара было обнаружено тело человека, сообщает пресс-служба МЧС.

- Сообщение поступило в 05:02. По прибытии было установлено, что горит 9-этажный 2-подъездный панельный жилой дом, на 1 этаже в 3-комнатной квартире в комнате 3х6 м обгорел диван, закоптились стены. Пожарными в комнате в кресле обнаружено тело мужчины 1960 года рождения, - сообщили в ГУ МЧС по Томской области.

Площадь возгорания составила 4 кв.м. В ликвидации были задействованы 7 человек и 3 единицы техники.