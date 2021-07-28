Власти решили судьбу еще двух долгостроев в Томской области

В 2021 году томские власти приняли решение и по другим трем проблемным домам Томска. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Наблюдательный совет Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства выплатит компенсации участникам строительства в проблемном доме на улице Сосновой, 16 дом 7 в Северске и закончит долгострой по улице Профсоюзной, 7 в Томске. Об этом сегодня сообщила пресс-служба обладминистрации.

- На достройку дома по улице Профсоюзной, 7 будет направлено 62,6 миллиона рублей, из которых 52 миллиона - средства федерального бюджета, еще 10,6 миллиона - областной казны, - сказал замгубернатора Томской области по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто. - Принятое решение позволит решить квартирный вопрос 65 обманутых дольщиков.

В ближайшее время объявят конкурс на достройку. Права на дом по ул. Профсоюзной региональному Фонду необходимо получить в судебном порядке.

Второе решение касается долгостроя по улице Сосновой, 16 дом 7 в Северске. По словам вице-губернатора, на выплату компенсаций семерым дольщикам направят 17,7 миллиона рублей.

- Здесь члены ЖСК «Тайга» получат компенсации за так и непостроенные квартиры, дальнейшую судьбу стройплощадки определит федеральный фонд защиты прав дольщиков, - сказал Паршуто.

Напомним, что в 2021 году власти приняли решение и по другим проблемным домам Томска. Так, дольщики с Нефтяной, 3 получат компенсации за недостроенное жилье, а многоквартирники по пер. Нижнему, 49 (блоки А, В, Е) и пр. Мира, 33 будут достроены.