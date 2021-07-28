В Томскую область доставили вакцину «Спутник Лайт»

В отличие от других вакцин, «Спутник Лайт» вводится однократно. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

У жителей Томской области появилась возможность поставить прививку от коронавируса препаратом «Спутник Лайт». 3 776 доз однокомпонентной вакцины поступили в регион и будут распределены между всеми медицинскими организациями, сообщили в администрации Томской области.

- Поступившая вакцина «Спутник Лайт» будет распределена в городские пункты вакцинации, в том числе мобильные, - сообщил начальник департамента здравоохранения Томской области Сергей Дмитриев.

«Спутник Лайт» стала четвертой зарегистрированной в России вакциной от коронавируса. Она однокомпонентная, поэтому вводится единожды. Его можно использовать для вакцинации граждан с 18 до 60 лет, переболевших COVID-19 и ревакцинации взрослых.

На сегодняшний день, первым компонентом вакцины привились 228 325 человек, вторым - 162 558. Таким образом, 44,5% жителей Томской области привиты. Всего за весь период в регион поступило 269 055 доз вакцины.