Жительница севера Томской области получила срок за воровство с банковской карты знакомого

Жительница северного города Томской области обокрала случайного знакомого Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как сообщает прокуратура Томской области, суд области согласился с доводами прокуратуры региона о законности приговора в отношении семь раз судимой женщины, жительницы города Стрежевого, которая совершила кражи денежных средств с банковского счета знакомого.

Сайт правоохранительного ведомства информирует о том, что Стрежевской городской суд Томской области признал 37-летнюю неоднократно судимую стрежевчанку виновной в совершении двух краж. Следствием и судом установлено, что в ноябре прошлого года женщина, распивая спиртное в квартире случайного знакомого, увидела на столе принадлежащую ему банковскую карту. Забрав ее без ведома хозяина, расплачивалась ей в магазинах. Всего она приобрела товары на сумму 9 тысяч рублей. В этот же день горожанка незаметно положила карту на прежнее место. Однако на этом не успокоилась. Спустя месяц злоумышленница по просьбе потерпевшего, передавшего ей свою банковскую карту, приобрела ему алкоголь. А себе без его разрешения купила продукты питания на общую сумму около 1,5 тысячи рублей.

Суд назначил стрежевчанке наказание по совокупности преступлений в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Не согласившись с приговором, осужденная в апелляционной жалобе оспаривала квалификацию содеянного. Она просила смягчить назначенное наказание. Апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения, приговор вступил в законную силу.