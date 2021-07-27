Фильм томичей рассказывает об экспедиции, которая искала место Кетского острога

Томские путешественники исследуют родной край. Фото: сайт ТО РГО. Фотограф Константин Иващенко

На сайте Томского отделения Русского географического общества размещена информация, в которой сообщается о том, что томичи сняли фильм о поисках Кетского острога.

На странице общества приводится подробная история путешествия. В конце мая текущего года состоялась краеведческая экспедиция команды члена Томского отделения РГО Алексея Гапонова. Целью приключения стал поиск старинного средневекового русского города, потерянного на берегах Кети еще в XVII веке. Оператором и режиссером выступил член Томского РГО Константин Иващенко.

Специалисты отмечают, что попытки найти Кетский острог были безуспешными. Хотя существуют достаточно многочисленные исторические документы, в которых говорится о его местонахождении. В дело пошло описание Кети Спафария и Миллера, карты экспедиции Беринга, чертеж Ремезова, современные космические снимки территории. Проанализировав все эти документы, команда выбрала точки, наиболее подходящие для строительства крепости, которые потом обследовала на наличие характерных отметок в рельефе.

Участники экспедиции прошли по заросшим старицам разлившейся Кети на 10-метровой абаканской лодке, достигнув намеченных точек. Особое внимание они уделяли высоким мысам надпойменной террасы, поросшим «корабельными» соснами. Путешественниками были обнаружены западины в месте, описанном еще Спафарием. В осыпи был найдены такие артефакты, как большой ключ, несколько металлических изделий и обломки глиняной посуды.

Авторы текста делают вывод, что, судя по находкам, изделия принадлежат русским первопроходцам: подкова для сапог, ключ. Конечно, последнее слово должны сказать профессиональные археологи. Предварительно можно предположить, что точка в многолетних поисках поставлена. Место, где стоял Кетский острог с 1610 по 1635 год, перенесенный воеводой Елизаровым, найдено.

Фильм рассказывает об этом важном для истории Сибири и Томска открытии. Кроме того, в нем анонсирована новая экспедиция "Тунгусская кочевая тропа".