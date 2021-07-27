В Томской области этим летом свою первую зарплату получат около 5 тысяч школьников

Кроме денег, работающие подростки летом получают важные трудовые навыки! Фото: Олег УКЛАДОВ

Как информирует пресс-служба администрации Томской области, почти 3 тысячи школьников региона стали участниками и работниками «Трудового лета». До завершения каникул специалисты центров занятости временно трудоустроят еще две тысячи подростков. Этот процесс происходит ежегодно, давно стал доброй традицией. Каждое лето тысячи ребят получают свои первые заработанные деньги.

Интернет-портал администрации региона сообщает, что школьники по направлениям районных служб занятости работают библиотекарями, подсобными рабочими, делопроизводителями, тестировщиками деталей и приборов, дворниками, помощниками продавцов, промоутерами, уборщиками помещений и др. На заводе «Манотомь» подростки занимаются уборкой помещений и территории, под руководством наставников выполняют отдельные операции по производству приборов. В Городском саду – отвечают за обслуживание аттракционов, следят за безопасностью посетителей. «Трудовое лето» для подростков организовано в каждом муниципальном образовании региона. По словам начальника департамента труда и занятости населения Светланы Грузных, весь процесс трудоустройства несовершеннолетних проходит по общим правилам Трудового кодекса. Она отметила, что первостепенное внимание уделяется ребятам, которые находятся в социально неблагополучных или малообеспеченных семьях, а также сиротам, находящимся под опекой, и подросткам с ограниченными возможностями.