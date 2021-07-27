Коронавирус в Томске: +123 новых случая заражения

Количество новых заболевших коронавирусом в Томской области за сутки остается на высоком уровне Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня, 27 июля 2021 года, в Томской области выявлено 123 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 36 701 подтвержденный случай.

По данным оперштаба, 32 жителя Томской области выздоровело от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 33 304 человек. Коэффициент распространения инфекции составляет сегодня 1,09. В коечном фонде свободно 11,4% мест.

За последние сутки в стране выявлено 23 032 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 779 пациентов скончались, 20 116 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 6 172 812 человек, 155 380 скончались, 5 526 950 выздоровели.