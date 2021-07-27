Томская пенсионерка, владевшая двумя квартирами в городе, была вынуждена рассчитаться по долгам

Иногда выясняется, что у простой пенсионерки есть большие деньги, чтобы отдать долги! Фото: Александр ГЛУЗ

Как сообщила пресс-служба УФССП России по Томской области, жительница Томска оплатила невыплаченный кредит, чтобы сохранить недвижимость. Долг гражданки составлял 574 тысячи рублей. Вместе с исполнительским сбором в бюджет РФ сумма достигла более 600 тыс. рублей. Для обычной пенсионерки - деньги значительные. Но не все так однозначно, если присмотреться внимательнее...

Как информирует сайт правоохранительного ведомства, при проверке имущественного состояния должницы выяснилось, что она владеет 1-комнатной квартирой в Кировском районе областного центра. Однако небольшое жилье у неплательщицы было единственным, поэтому осталось в ее собственности. Но закон позволил судебному приставу в данном случае вынести запрет на регистрацию недвижимости в Росреестре, чтобы владелица не смогла продать либо передать имущество до полного погашения долга. Банковский заем томички стал гаситься небольшими суммами из пенсии, на которую было обращено взыскание. Однако через три месяца после возбуждения исполнительного производства пристав вновь проверила имущество гражданки и выяснила, что она владеет еще одной квартирой, на этот раз уже в Ленинском районе Томска.

Служитель закона вынесла запрет в Росреестре на данную недвижимость и арестовала помещение в Кировском районе, где проживает гражданка. В кратчайшие сроки после проведения исполнительных действий пенсионерка оплатила долг полностью, включая исполнительский сбор. Выяснилось, что она получила вторую квартиру в наследство, но предпочла умолчать об этом.