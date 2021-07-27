В Томской области аграрии выполнили 44,5% от плана по кормозаготовке

В районах Томской области сельчане активно косят сено и готовят сенаж Фото: Александр ЧЕРНЫХ

Как сообщила пресс-служба департамента по социально-экономическому развитию села Томской области, на 27 июля хозяйства и сельхозпредприятия региона заготовили 12,8 центнера кормовых единиц на условную голову скота. Это составляет 44,5% от плана. Как известно, летний день – год кормит. То, что заготовят сейчас для животных хозяйства, это и будет есть скот до появления новой зелени.

Сайт департамента информирует, что лидерами по кормозаготовке являются Шегарский (71,4%), Зырянский (67,9%) и Чаинский (63,8%) районы. Больше других заготовил корма на одну условную голову Кожевниковский район (21,4 центнера кормовых единиц). Кожевниковский район также лидирует по заготовке сена и сенажа. По словам заместителя начальника департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Александра Савенко, темпы сенокоса в эти дни поддерживаются хорошие. Всего на сегодняшний день животноводческие хозяйства региона заготовили 34,5 тысячи тонн сена и 108,1 тысячи тонн сенажа.