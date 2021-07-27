Губернатор Томской области рекомендовал чиновникам привиться

В регионе продолжается массовая вакцинация жителей. Прививаются целые трудовые коллективы. Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Томский губернатор Сергей Жвачкин, возглавляющий региональный оперштаб по противодействию распространению COVID-19, рекомендовал государственным и муниципальным служащим, а также сотрудникам государственных и муниципальных учреждений привиться. Об этом сегодня сообщила пресс-служба обладминистрации.

- Многие регионы ввели обязательную вакцинацию, однако мы пока воздерживаемся от этой меры, потому что Томск – умный город и томичи отлично понимают, как важно сохранить здоровье, – отметил губернатор. – Вакцина у нас появилась в достаточном количестве. Я сделал прививку одним из первых. А вот некоторые чиновники не торопятся. Давайте показывать хорошие примеры людям. Рекомендую и нашим сотрудникам, и служащим городских и районных администраций, и всем сотрудникам областных и муниципальных учреждений оставить на час дела и сходить в пункт вакцинации. Как выполняются рекомендации, проверю.

По словам губернатора, регионы на пике третьей волны. Он также обратился ко всем жителям Томской области с просьбой не затягивать с прививкой и обязательно соблюдать масочный режим в магазинах и общественном транспорте.

Добавим, что в регионе продолжается массовая вакцинация жителей. Прививаются целые трудовые коллективы. По данным облздрава, всего в настоящее время в областном центре работает 55 пунктов вакцинации, из которых 47 развернуто на базе поликлиник и больниц, 7 мобильных и 1 стационарный. Перед вакцинацией проводится обязательный осмотр врачом-терапевтом, при себе необходимо иметь паспорт, полис и СНИЛС.