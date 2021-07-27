С победой, ребята: томские легкоатлеты вернулись из Краснодара с медалями

По итогам командного первенства томские легкоатлеты победили во второй лиге и перешли в первую. Соревнования на Кубани эксперты называют самыми успешными за несколько прошедших десятилетий. Фото: сайт администрации Томской области.

Сильнейшие легкоатлеты в возрасте до 18 лет из 65 российских регионов состязались с 23 по 25 июля на Кубани (Краснодар) в рамках первенства страны. Наш регион представляли десять спортсменов. Томские легкоатлеты завоевали четыре медали: три золотых и одну бронзовую. Об этом сегодня, 27 июля, сообщили в пресс-службе администрации Томской области.

- Это самое успешное выступление томских легкоатлетов за последние несколько десятков лет. По итогам командного первенства мы выиграли во второй лиге и перешли в первую. Марк Варечкин будет представлять регион в финале V летней спартакиады России в Чебоксарах - она пройдет с 29 июля по 1 августа, - в частности, отметил председатель Томской областной федерации легкой атлетики Андрей Михайловский.

Он уточнил: золото на дистанции 400 метров взяла томичка Ярослава Коток (ДЮСШ № 1). Вторую золотую медаль в беге на 800 метров завоевала северчанка Екатерина Шмарина (ДЮСШ «Лидер»). Третье золото в эстафете 4х400 метров получили Ксения Фадеева, Ярослава Коток (ДЮСШ № 1), Екатерина Шмарина, Анастасия Ремезова (ДЮСШ «Лидер»).

И. наконец, победа в эстафете 3.46,19 – результат соответствует новому рекорду Томской области. Бронзовой медалью в тройном прыжке отмечен Марк Варечкин, воспитанник ДЮСШ № 1.

Тренируют спортсменов Елена Соколенко, Наталья Венедиктова, Анна Которова, Анна Чуркина и Людмила Пудовкина. Поздравляем!