Томичам - о том, можно ли защитить нарушенные потребительские права их детей и родителей

Возможно, в нашем умном Томске не нарушаются потребительские права инвалидов, пожилых томичей и детей. Однако знать букву закона нам всем не помешает. Фото: Алексей БУЛАТОВ

О защите прав граждан, относящихся к социально уязвимым категориям потребителей (к ним относятся инвалиды, люди пожилые и дети) сегодня говорят довольно часто. Большинство томичей, возможно, и не подозревает о том, что федеральным законом от 18 марта 2020 г. № 56-ФЗ для этого установлены особые меры.

По сведениям Роспотребнадзора, ст. 14.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях дополнена частью 5 об административной ответственности продавца (исполнителя) за отказ в предоставлении или в доступе к товарам (работам, услугам) по причинам, связанным с состоянием здоровья, ограничением жизнедеятельности, возрастом потребителя, кроме случаев, когда такой отказ мотивирован законными основаниями. Штрафы составляют 30 - 50 тыс. рублей для должностных лиц; 300 - 500 тыс. рублей для юрлиц. Причем административная ответственность наступит как за отказ в предоставлении товаров (работ, услуг) или в доступе к ним по указанным причинам каждому потребителю в отдельности, так и за каждый случай неоднократного отказа.

Другой закон, № 56-ФЗ, вступил в силу 29 марта 2020 года. Тогда же началось его правоприменение. Продавцы и исполнители услуг 10 раз привлекались к административной ответственности - в основном за отказы в заключении договоров розничной купли-продажи с потребителями, относящимися к социально уязвимой категории.

- Если вы столкнулись с нарушением своих прав как потребитель, можете подать обращение через специальную форму на официальном сайте Роспотребнадзора https://petition.rospotrebnadzor.ru/petition/, - добавили в ведомстве.