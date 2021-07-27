Оцените качество: свыше 50 наименований товаров и услуг в Томской области метят в сотню лучших в стране

Из 50 предприятий организаторам конкурса «Лучшие товары и услуги Томской области» предстоит выбрать самых лучших, чьи товары и услуги пройдут на всероссийский уровень и будут соревноваться в конкурсе "100 лучших товаров России". Фото: Архив "КП"

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, на среду запланировано подведение итогов и награждение победителей регионального этапа программы «100 лучших товаров России - 2021» - «Лучшие товары и услуги Томской области».

Организаторы уточняют: свыше 50 наименований товаров и услуг в 5 номинациях претендуют на звание лучших, при этом впервые в промышленном блоке конкурса все участники представили инновационные разработки, не имеющие аналогов в России. Традиционно самая большая по числу претендентов номинация – «Продовольственные товары», куда включено 47 наименований продуктов.

Региональный этап является частью Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России». Он стартовал в марте. На конкурс поступили заявки от 16 предприятий Томской области. Победители будут представлять регион на федеральном уровне, и в случае успеха в финале в течение двух лет они смогут размещать логотип, свидетельствующий о победе, на упаковке товара-лауреата.