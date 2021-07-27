Продукты с истекшим сроком годности могли попасть в томские больницы и другие соцучреждения

Нарушения в оформлении ветеринарных документов могли скрывать некачественные продукты питания, которые поставлялись в соцучреждения Томска. Фото: Архив "КП"

Управление Россельхознадзора по Томской области с начала 2021 года выявило 200 нарушений, допущенных при поставке продукции в соцучреждения региона в ходе мониторинга информационной системой (ФГИС) «Меркурий».

- Чаще других встречались нарушения, связанные с оформлением ветеринарных сопроводительных документов (ВСД), - рассказали в ведомстве. – Например, на фальсифицированную продукцию их выявлено 109; на продукцию с истекшим сроком годности – 28. Допускались нарушения режима транспортировки продукции и отсутствие прав на оформление ВСД (таковых выявлено 22).

Специалисты Россельхознадзора отправили на утилизацию 519 кг фальсифицированной продукции, приостановив регистрацию в ФГИС «ВетИС» 12 уполномоченных лиц, 1 хозяйствующий субъект привлечен к административной ответственности.

В управлении добавили, что в департаменты, которым подчиняются социальные учреждения, направлены информационные письма о выявленных нарушениях.