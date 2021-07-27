Без бумажки ты букашка: томским должникам о загранпаспортах

УМВД России в случае принятия законопроекта об изъятии у должников загранпаспортов сможет приостанавливать возможность их выезда за пределы страны. Фото: Архив "КП"

Документ, разработанный в МВД и касающийся изъятия заграничных паспортов у должников, одобрен правительственной комиссией по законопроектной деятельности. Об этом сообщили московские СМИ со ссылкой на Владимира Груздева, председателя правления Ассоциации юристов России.

Так, проект закона допускает возможность изымать загранпаспорта у россиян, для которых выезд за рубеж ограничен – к примеру, по причине неисполненных судебных решений. Ведомства, сделавшие граждан невыездными, обязаны информировать их об этом в течение дня: лично под роспись, либо по электронной почте передав копию постановления об изъятии. После уплаты долгов люди смогут получить паспорта обратно в той службе, которая их изымала.

«Должник сможет получить назад загранпаспорт в миграционной службе после исполнения своих обязательств», - цитируют столичные журналисты Владимира Груздева.

И еще один важный момент: в законопроекте прописаны основания для признания загранпаспортов недействительными. Органы МВД будут уполномочены проводить проверки для выявления нарушений законодательства, допущенных при оформлении и выдаче загранпаспортов – документы, удостоверяющие личность, будут признавать недействительными и изымать, если гражданин сменил фамилию, имя, пол или дату рождения в течение полугода с момента получения паспорта.

По словам Владимира Груздева, подготовленные поправки уже получили положительный отзыв в правительстве.