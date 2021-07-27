По вкладу оценка: «Томский дворик» в 25 раз проходит в областном центре

Томичи на выдумку горазды. Это ежегодно демонстрирует городской "Томский дворик", где народные таланты проявляются ярко и неожиданно. Фото пресс-службы администрации Томска.

Продолжается традиционный смотр-конкурс благоустройства «Томский дворик». Сегодня, 27 июля комиссия городского конкурса работает в Кировском районе.

- В этом году конкурс проводится в 25 раз, подано 577 заявок по 17 номинациям, в том числе, в новой номинации «Стрит–арт фотозона» заявлено 14 новых объектов, - отметили в пресс-службе мэрии Томска. – Во вторник комиссия оценивает уровень благоустройства территории в районе с учетом новых решений в дизайне, а также количества жителей, привлеченных к созданию цветников и клумб.

Специалисты уточнили, что 28 июля конкурсная комиссия будет определять претендентов на победу в Советском районе, 29 июля – в Ленинском, 30 июля – в Октябрьском районе.