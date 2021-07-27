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Общество27 июля 2021 6:29

Краснокнижных гусей, которых продавали через Интернет, защитили прокуроры Томской области

Сайты торговцев раритетной птицей закрыты
Валерия ЗолотухинаВалерия Золотухина
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За краснокнижного серого гуся в борьбу вступили прокуроры Молчановского района. Через суд они добились того, чтобы продавцам редкой птицы закрыли доступ в Интернет.

За краснокнижного серого гуся в борьбу вступили прокуроры Молчановского района. Через суд они добились того, чтобы продавцам редкой птицы закрыли доступ в Интернет.

Фото: архив "КП"

Прокуратура Молчановского района Томской области в рамках мониторинга сети Интернет выявила 3 интернет-страницы, где была размещена информация о продаже краснокнижного серого гуся.

- Законом установлен запрет на совершение действий, которые могут привести к гибели или нарушению среды обитания объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, к числу которых относится серый гусь, - пояснили в областной прокуратуре. – Для исключения свободного доступа к противоправному контенту, способствующему совершению правонарушений и преступлений в сфере незаконного оборота особо ценных животных, прокуратура района направила в суд административный иск о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории России.

В ведомстве добавили, что решением Молчановского районного суда Томской области доступ к опасным интернет-сайтам теперь ограничен.