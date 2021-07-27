Жизнь всего одна: томский Роспотребнадзор рассказал, в каких реках вирусы не дремлют

Купаться в запрещенных местах - излюбленная "забава" томичей летом. Но санврачи все же рекомендуют любителям поплавать в реке не поддаваться опасному соблазну. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Лето для врачей-травматологов пора горячая: часто в томские больницы поступают пациенты с ушибами, ранами, полученными при купании. Случаются на воде и летальные исходы. Мэрия ведет профилактику среди населения, разъясняя, что купаться в необорудованных местах опасно. С начала сезона специалистам удалось предотвратить опасные заплывы в реках 642 томичей.

С купанием связаны и другие неприятности. На прошедшей неделе управлением Роспотребнадзора по Томской области было исследовано 246 проб воды на микробиологические показатели, взята 31 проба - на санитарно-химические, 223 пробы на паразитологические,15 проб на радиологические показатели (общая альфа- и бета-радиоактивность), 5 проб на вирусологию. Из них 9 проб воды не соответствовали гигиеническим нормативам. Так, например, на озере возле ТНХК выявлен паразитологический показатель. А в устье Ушайки, в р. Басандайка близ Аникино, в р. Чулым (с. Первомайское), р. Берекша (с. Торбеево), р. Яя (район моста у д. Больше-Дорохово), р. Итатка возле моста Асино-Томск найдены несоответствия проб воды норме по микробиологическим показателям.

- Управление Роспотребнадзора не рекомендует томичам купаться в вышеуказанных водоемах, - заключают специалисты. - Риск заражения микробными и вирусными инфекциями на воде остается достаточно высоким.