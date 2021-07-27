Омбудсмен по правам человека разъяснит томичам, могут ли их уволить с работы за отказ от вакцинации в пандемию

Уполномоченный по правам человека и представитель региональной инспекции труда разъяснят жителям Томска и области, какие права они могут отстаивать на законных основаниях. Фото пресс-службы администрации Томской области.

Аппарат уполномоченного по правам человека в Томской области напоминает, что сегодня, 27 июля, с 10 до 12 часов пройдет прямая линия по теме соблюдения трудовых прав при применении работодателями мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19. В ней примут участие томский омбудсмен по правам человека Елена Карташова и замруководителя Государственной инспекции труда в Томской области - заместитель главного государственного инспектора труда Рашад Мамедов.

- Много вопросов поступает в правозащитные и контролирующие органы по теме обязательной вакцинации отдельных категорий работников, - говорит Елена Карташова. - Важно помнить, что вакцинация вызвана исключительными обстоятельствами, она позволяет снизить риски вреда здоровью, а также прервать цепочку заражений COVID-19 и сформировать коллективный иммунитет. Работодатели должны принимать меры безопасности в отношении своих сотрудников. При этом каждый работодатель обязан действовать в рамках закона и не допускать нарушения трудовых прав в своем коллективе.

Звонки будут приниматься по тел. (3822) 71-48-34, 8-913-807-61-15.