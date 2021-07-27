Погода в Томске и области 27 июля 2021: похолодает на 10 градусов, будет и дождь, и гроза

Сейчас в Томске +14, но из-за влажности воздух кажется еще прохладнее. Синоптики прогнозируют сегодня осадки и сильный ветер. Одевайтесь по погоде и будьте здоровы. Фото: Ксения Высотина

Сегодня в областном центре ожидается облачная погода с прояснениями. Местами небольшой дождь. Ветер южный с переходом на северо-западный 4-9 м/с, возможно усиление до 14 м/с. Температура днем +19, +21 °С.

В регионе также будет облачно с прояснениями. Днем в отдельных районах пройдут кратковременные дожди, по востоку местами сильные, возможны грозы. Ветер южный с переходом на северо-западный 4-9 м/с, местами усиление 15-17 м/с, при грозах шквалистые порывы 17-22 м/с. Температура днем +17, +22, местами +11, +16 °С.

Ощутимые перепады температуры, ливни с грозами и шквалистые порывы ветра стали поводом объявить в регионе штормовое предупреждение на сутки 27 июля. Синоптики доводят до сведения томичей этот прогноз и рекомендуют воздержаться от поездок и прогулок.