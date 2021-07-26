Бизнесмен с севера Томской области неожиданно для себя рассчитался по налоговым долгам... юанями

Стрежевской бизнесмен пытался спрятать от приставов свой новый валютный счет. Не вышло... Фото: Алексей ФОКИН

Пресс-служба УФССП России по Томской области рассказала историю из повседневной жизни и работы ведомства о том, как бизнесмен с севера региона гасил налоги малыми суммами, однако приставы обнаружили у него валютный счет. Отмечается, что долг стрежевчанина в пользу ИФНС составлял 25 тысяч рублей. Еще около 2 тысяч рублей – это был исполнительский сбор в бюджет РФ за неоплату задолженности в добровольный срок.

Региональное управление федеральной службы сообщает, что сотрудник отделения судебных приставов по г. Стрежевому обратила взыскание на банковские счета гражданина. Но поначалу денежных средств на них не оказалось. Пристав пошла положенным путем и вынесла запрет на совершение сделок в отношении автомобиля в ГИБДД и недвижимости должника в Росреестре. Вскоре выяснилось, что гражданин прячет свой автомобиль, в связи с чем в отделении стали готовить пакет документов для объявления имущества в розыск.

Пресс-служба отмечает, что должник заявил приставу, что собирается вносить требуемую сумму малыми частями на протяжении нескольких лет. Действительно, на депозитный счет отделения раз в месяц стали поступать денежные средства в размере 300 рублей. Однако пристав не сидела сложа руки и сделала повторный запрос в банки на наличие расчетных счетов должника. И вот удача для правоохранителей. В одном из ответов был обозначен новый счет с наличием денежных средств в юанях. Сумма на нем оказалась вполне достаточной для погашения долга. Судебный пристав вынесла постановление об обращении взыскания на денежные средства в валюте при исчислении долга в рублях. Вскоре банк перечислил сумму задолженности в полном объеме в пересчете на рубли, включая исполнительский сбор.