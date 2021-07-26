Уже 26 дней авиапожарные из Томской области тушат огонь в горящих лесах Якутии

Пожар в лесах Якутии погаснет, когда с небес хлынут дожди... Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Как сообщает пресс-служба администрации Томской области, уже 26 дней продолжается командировка местных авиапожарных в республику Саха (Якутия). Сейчас в этом регионе, где стоит жаркая погода, сконцентрированы больше силы со всей страны для борьбы с огнем.

Как информирует интернет-портал администрации области, томские специалисты ведут встречный отжиг и опашку кромки пожара, не позволяющие огню распространиться на новую территорию. Накануне ночью они остановили верховой лесной пожар, двигавшийся в сторону населенного пункта. Как сообщил начальник Томской базы авиационной охраны лесов Александр Самарцев, сотрудники работают на локализации огня в наиболее сложном и горимом районе.

Как отмечают специалисты, в Томской области за прошедшие сутки ликвидирован один лесной пожар в Верхнекетском районе на площади 1 га. Сейчас на территории региона продолжают действовать три лесных пожара в северных районах области.

Портал сообщает, что всего с начала года в Томской области ликвидировано 107 лесных пожаров на общей площади 4478,28 га.