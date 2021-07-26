Министерство подарило томскому вузу в честь дня рождения 65 миллионов рублей на ремонт

Хороший подарок сделала к юбилею ТГАСУ Москва. Фото: news.vtomske.ru

Томский государственный архитектурно-строительный университет» ведет свою историю с 1952 года. Как сообщает пресс-служба администрации Томской области, в преддверии 70-летнего юбилея вуза Министерство науки и высшего образования РФ выделило 65 миллионов рублей вузу. Средства пойдут на проведение капитального ремонта общежитий и учебных корпусов.

Интернет-портал администрации региона информирует о том, что ремонтные работы начнутся со второго общежития вуза на проспекте Ленина, 185 и третьего общежития на ул. Партизанской, 19. Сумма в размере 21 018 тысяч рублей будет направлена на капитальный ремонт кровель, а также замену 426 окон. По словам ректора ТГАСУ Виктор Власов, вуз – единственный из томских университетов получил в этом году от министерства средства на капитальные вложения такого масштаба, а проекты ремонтных работ, которые необходимо завершить до конца года, были сделаны своими силами.