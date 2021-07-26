В Томской области начинают судить томича, который убил двух егерей и сжег Хардикову заимку

В мае прошлого года томич проявил большую жестокость. Фото: с сайта http://www.hard-zaimka.com

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Томской области, правоохранительное ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 41-летнего томича.

Об этой громкой истории немало в свое время писали средства массовой информации. Горожанин обвиняется в совершении ряда преступлений в мае прошлого года. Тогда он убил двух человек на Хардиковой заимке, известном в регионе месте активного отдыха, где часто бывают охотники и рыбаки. После чего сжег имущество и лесные насаждения. Также правоохранители обвиняют его в незаконном хранении взрывчатых веществ.

Как выяснило следствие, 7 мая прошлого года 41-летний житель областного центра прибыл на территорию охотхозяйства «Хардикова заимка». У него возник конфликт с заведующим хозяйством и его знакомым. Злоумышленник осуществил два выстрела из принесенного с собой огнестрельного оружия, причинив обоим потерпевшим смертельные ранения. После этого обвиняемый поджег находившиеся на территории заимки строения и сооружения. В результате действий мужчины пожаром уничтожены имущество охотхозяйства и владельца заимки на сумму свыше 19,5 млн рублей, а также произраставшие вблизи деревья на сумму свыше 330 тыс. рублей. Кроме того, в ходе обыска жилища обвиняемого следственными органами изъято две банки незаконно хранящегося пороха. Общая масса вещества составила 212 грамм.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Томский областной суд.