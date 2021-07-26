В Томске полицейские разобрались и нашли родителей потерявшегося мальчика

Потерявшегося мальчика искали родственники. Фото: сайт УМВД России по Томской области

Как ранее сообщала пресс-служба УМВД России по Томской области и сайт КП, сегодня утром неравнодушные горожане привели в полицию потерявшегося в Томске мальчика семи лет. Отмечалось, что сотрудники ОМВД России по Октябрьскому району областного центра разыскивают родителей ребенка.

Через несколько часов ситуация прояснилась. По предварительной информации, мама ребенка оставила сына у родственников в доме по улице Мичурина в Томске. Мальчик вышел погулять на улицу и заблудился. Отмечается, что ребенок передан законным представителям. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. Со взрослыми родственниками и ребенком полицейские провели профилактические беседы.

Сайт правоохранительного органа сообщает о том, что материалы будут направлены в органы опеки и попечительства администрации Ленинского района города Томска.