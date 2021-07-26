Вода в некоторых речках и озерах в Томской области не соответствуют нормативам для купания

Не так много в Томской области водоемов, где можно и хочется купаться... Фото: Иван МАКЕЕВ

Пресс-служба управления Роспотребнадзора по Томской области разместила на сайте ведомства информацию о качестве воды в водоемах региона. Что вполне актуально для июля, когда в Сибири стоит летняя жара.

Специалисты сообщают о том, что всего было исследовано 246 проб воды водных объектов области на микробиологические показатели. Также 31 проба взята на санитарно-химические, 223 пробы – на паразитологические, 15 проб – на радиологические, 5 проб – на вирусологические показатели.

Ведомство сообщает о том, что из исследованных 9 проб воды не соответствовали гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям. Одна не соответствовала по паразитологическим показателям. Такие результаты показали в г. Томске озеро «ТНХК» (паразитологический показатель), в г. Томске, устье р. Ушайки (микробиологические показатели), а также в областном центре р. Басандайка в п. Аникино (микробиологические показатели). Кроме того, не соответствует нормативам р. Чулым в с. Первомайском, р. Берекша в с. Торбеево и ряд других мест в Асиновском районе региона. Управление Роспотребнадзора не рекомендует купание в вышеуказанных водоемах.