Недвижимость: в Томске новостройки подорожали на 47% за время действия льготной ипотеки

Томск вошел в число российских городов, где стоимость «квадрата» в новостройке с апреля 2020 года заметно выросла. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Ипотечная программа с господдержкой под 6,5%, заработавшая в апреле прошлого года, взвинтила цены на новостройки по всей России. Такой вывод сделали аналитики федерального портала «Мир квартир», сравнив уровень стоимости жилья в 70 городах России с начала апреля 2020-го по конец июня 2021 года.

В среднем по всем городам за этот период рост цены квадратного метра составил 32,9%. При этом в Томске «квадрат» в новостройке стал дороже на 47,2%, Таким образом, областной центр вошел в топ-10 городов, где жилье подорожало больше всего. Подобная ситуация сложилась, например, в Кемерове (+47,9%), Иркутске (+44,2%) и Калининграде (+43%).

В четырех крупных городах России – в Сочи, Севастополе, Омске и Саратове – цены выросли больше чем на 50%. В Москве удорожание новостроек составило в среднем 33,5%, в Санкт-Петербурге – 29,1%. Самый маленький прирост оказался в Магнитогорске – 5,3%.

Кстати, средняя площадь квартиры в российской новостройке составляет 56,1 кв. метра, подсчитали эксперты портала. За период действия ипотечной госпрограммы она сократилась на 3,4%, или на два «квадрата».

– Получив льготные условия при покупке любой новостройки, россияне решили запастись собственной недвижимостью на курортах, тем более что закрытие границ ввиду пандемии этому способствовало. Именно поэтому мы видим в лидерах Сочи, Севастополь и Калининград, – говорится в сообщении. – В других городах сработал эффект низкой базы: там стоимость «квадрата» 15 месяцев назад не превышала 47 тыс. руб.

Добавим: по данным Томскстата, средняя цена кв. метра жилья на первичном рынке в конце I квартала 2020 года в Томской области составляла 57 639 руб. В I квартале 2021 года его стоимость выросла до 64 134 руб.