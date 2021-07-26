Томские полицейские разыскивают родителей 7-ми летнего ребенка

Мальчика нашли в понедельник утром неравнодушные томичи и привели в отдел полиции. Фото: пресс-служба областного УМВД.

Сотрудники ОМВД России по Октябрьскому району разыскивают родителей 7-ми летнего ребенка. Мальчика нашли в понедельник утром неравнодушные томичи и привели в отдел, сообщает пресс-служба ведомства.

Как уточнили сотрудники полиции, ребенок рассказал, что с утра гуляет по улицам Томска один, но объяснить где живет, так и не смог. Полицейским удалось выяснить, что его зовут Николай и ему 7 лет. Мальчик назвал имена родителей - маму зовут Алена, а отца – Николай.

Всем, кому что-либо известно о личности ребенка, необходимо обратиться в дежурную часть ОМВД России по Октябрьскому району, а также по телефонам: 8 (3822) 795-092, 8-9609709115 или 02 (102 – с мобильного).