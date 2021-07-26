Возле томского с. Калтай утонул 15-летний подросток

В Томском районе, возле с. Калтай, в минувшее воскресенье утонул 15-летний подросток. Юноша находился с родственниками и друзьями на берегу протока реки Томи Малая Светлая, об этом корреспонденту «КП – Томск» сообщил замначальника Томской поисково-спасательной службы Владлен Кузьменчук.

- Молодой человек отдыхал в компании родных, где был его отец с друзьями на берегу протока. Место не оборудовано для купания. Он начал тонуть на глазах у всех. Один из родственников пытался его вытащить, но не смог, так как начал тонуть сам, - прокомментировал Кузьменчук.

Замначальника ПСС уточнил, что информация о происшествии поступила в томскую ПСС в воскресенье в 17.30, и водолазы выехали на место. Поисково-спасательные работы были завершены в 20:10, когда мальчик был найден, тело передали полиции.